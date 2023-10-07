Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив на фоне ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства, передает ТАСС.

Согласно сообщению канцелярии Нетаньяху осведомлен о деталях инцидента и в ближайшие часы проведет оперативное совещание с руководством системы безопасности. В Тель-Авиве расположены штаб-квартиры Минобороны и силовых структур Израиля.

Рано утром 7 октября на юге Израиля, близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива начала звучать воздушная тревога.

Позднее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что палестинские радикалы из сектора Газа утром обстреляли израильскую территорию ракетами.

22 сентября армия Израиля сообщила об ударах по сектору Газа. Перед этим из сектора Газа были выпущены пять ракет по израильской территории, которые перехвачены «Железным куполом».

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС готовится к полномасштабной войне с Израилем.