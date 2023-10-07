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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Лукашенко заявил, что Путин беззаветно служит Отечеству

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Кадр из видео/Информационное агентство БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, сообщает ТАСС.

По его словам, избранный Путиным жизненный путь — «яркий и убедительный пример беззаветного служения Отечеству».

Он также заявил, что в Белоруссии высоко ценят вклад Путина в укрепление белорусско-российских связей и последовательную позицию по дальнейшему углублению межгосударственной интеграции.

Ранее сообщалось, что Путин в свой день рождения, 7 октября, даст старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Он вместе с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым примет участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Отмечается, что Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсуждали возможность транспортировки российского газа в Узбекистан через Казахстан в ноябре 2022 года. Соответствующий контракт глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали в июне.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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