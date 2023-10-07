Колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус написал в своей статье, что на Украине начала проявляться усталость от конфликта с Россией.

Он указал, что сейчас украинцы гораздо охотнее говорят о завершении конфликта с РФ.

«Люди устали. В прошлом году у них была <...> излишняя уверенность. Сейчас они почувствовали, что такое классическая война на истощение», — рассказал журналисту бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

Обозреватель также обратил внимание на ожесточенный спор в Верховной раде, во время которого ряд парламентариев высказались за отказ от претензий на Крым и реалистичный взгляд на сложную ситуацию на фронте.

Кроме того, он привел слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, который заявил, что Украина «не может воевать «столько, сколько нужно». Парламентарий назвал это «катастрофой».

Игнатиус считает, что если Украина не уверена в своей способности выдержать продолжительный конфликт, то она должна стремиться к его «заморозке» с гарантией безопасности от США.

Ранее издание Business Insider писало, что президент России Владимир Путин сделал ставку на усталость Запада от постоянной помощи Украине и его план воплощается в жизнь.

До этого президент Чехии Петр Павел призвал европейцев «не поддаваться усталости» от конфликта на Украине, заявив что верить в то, что в этой стране скоро воцарится мир.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.