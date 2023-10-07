Кандидат от партии «Конфедерация» на выборах в сейм Польши (нижняя палата парламента) Самуэла Торковская заявила в интервью порталу Goniec.pl, что Российская Федерация использовала менее 15% своего военного потенциала в конфликте с Украиной.

«Вы считаете, что у Украины есть хоть какие-то шансы победить Россию? Давайте без наивности: Россия не использовала в конфликте даже 15 процентов своего потенциала», — сказала политик.

По ее словам, рано или поздно Украина потерпит поражение.

Торковская добавила, что каждая единица военной техники, поставленная украинским вооруженным силам, побуждает Киев продолжать боевые действия.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

До этого директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что США и Евросоюз решили участвовать в конфликте на Украине, основываясь на своих «совершенно фантастических» прогнозах, и просчитались в своем стремлении победить Россию на поле боя.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.