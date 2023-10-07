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Захарова назвала русофобию критерием вступления в ЕC

Захарова: кандидатом в Евросоюз можно стать, выслужившись на ниве русофобии

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на слова главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что «членство в Евросоюзе дается по заслугам стран-кандидатов».

Как заявила дипломат, теперь русофобия является критерием вступления в ЕС.

«То есть уже и критерии отменили. Остались «заслуги». Теперь прием в члены можно только заслужить. Очевидно, что единственный вариант это сделать — выслужиться на ниве русофобии», — написала Захарова.

6 октября фон Дер Ляйен заявила о том, что решения о приеме новых государств в Евросоюз будут приниматься исключительно на основе заслуг стран-кандидатов на вступление без каких-либо «поблажек».

До этого она отметила, что считает расширение Европейского союза зовом истории и политической необходимостью.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель говорил, что ЕС должен быть готов к расширению к 2030 году.

Среди официальных кандидатов в члены Евросоюза значатся Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция, Молдавия и Украина. Дольше всех вступления в ЕС ждет Анкара, которая с 1987 года является кандидатом на членство в союзе.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сделал признание о пути Украины в ЕС.

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