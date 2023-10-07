Маккарти опроверг слухи о намерении сложить полномочия конгрессмена США

Бывший спикер Палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти, республиканец от штата Калифорния, не подтвердил слухи о намерении сложить полномочия конгрессмена. Об этом сообщает телеканал CBS.

Согласно информации телеканала, Маккарти останется на посту до окончания срока своих полномочий в январе 2025 года. Он также намерен переизбраться в 2024 году.

До этого газета Politico писала, что бывший спикер палаты представителей США Маккарти может досрочно сложить полномочия конгрессмена.

По данным издания, Маккарти дал понять, что патинирует остаться в конгрессе, по крайней мере, до избрания нового спикера, прежде чем завершить свою карьеру в палате представителей. За отстранение Маккарти проголосовали его сопартийцы и демократы.

Бывший президент США Дональд Трамп также заявлял о готовности на некоторое время стать спикером палаты представителей конгресса США.

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