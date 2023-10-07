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Путин в день рождения анонсирует поставки газа через Узбекистан

Путин в день рождения даст старт поставкам газа РФ в Узбекистан через Казахстан

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, даст старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Путин вместе с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым примет участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Отмечается, что Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсуждали возможность транспортировки российского газа в Узбекистан через Казахстан в ноябре 2022 года. Соответствующий контракт глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали в июне.

До этого министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщал, что власти Казахстана собираются начать транспортировку российского газа в Узбекистан до конца октября.

Глава ведомства рассказал о завершении работ, связанных с выделением отдельной нитки для учета газа.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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