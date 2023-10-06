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Зеленский обвинил Россию в распространении лжи о коррупции на Украине

Зеленский обвинил Россию и экс-главу ЕК Юнкера во лжи о коррупции на Украине

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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в распространении фейковой информации об украинской коррупции. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины», — отметил Зеленский.

Кроме того Зеленский обвинил бывшего главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в распространении пророссийской пропаганды после заявления последнего о том, что глубоко коррумпированная Украина не может вступить в Евросоюз.

До этого глава миссии фонда на Украине Гэвин Грей сообщала, что Международный валютный фонд (МВФ) ждет от Украины принятия законов о финансовом мониторинге политически значимых лиц и возобновления налоговых проверок.

Он анонсировал ряд мер, которые фонд собирается рассмотреть для борьбы с коррупцией в стране.

1 октября делегация Международного валютного фонда прибыла на Украину в рамках запланированной выдачи кредита стране на $890 млн.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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