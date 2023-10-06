Глава МИД Турции призвал США прекратить сотрудничество с курдскими формированиями

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал его прекратить сотрудничество с курдскими формированиями в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий МИД.

Во время разговора он также добавил, что контртеррористические операции Турции в Ираке и Сирии будут продолжены.

Ранее сообщалось, что турецкая армия совершила обстрел позиций сторонников курдских формирований в провинции Эрбиль, которая находится на севере Ирака.

Атаке подвергся район Сидекан. Удар был нацелен по позиции сторонников Рабочей партии Курдистана.

Информации о пострадавших не приводится.

До этого стало известно, что одно из самых больших газовых месторождений в Иракском Курдистане — Хор Мор — подверглось ракетному обстрелу. По словам мэра города Чамчамаль Рамака Рамадана, пострадавших нет. Он также добавлял, что по месторождению был выпущен как минимум один реактивный снаряд.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.