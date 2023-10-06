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В МИД отреагировали на действия Кипра в отношении журналиста из РФ

Захарова назвала действия Кипра в отношении российского журналиста шокирующими

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MFA Russia/Global Look Press

Министерство иностранных дел России в скором времени опубликует заявление по действиям властей Кипра в отношении российского журналиста и сотрудника дипломатической миссии. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«В МИД России был вызван кипрский посол», — написала она.

Захарова отметила, что поведение кипрских властей в отношении российского журналиста и дипломата шокируют своей противозаконностью.

«Никосией были попраны все обязательства в отношении безопасности официально работавших в стране [граждан]», — утверждает она.

Захарова пообещала в ближайшее время сделать публичное заявление по данному инциденту с подробным изложением обстоятельств произошедшего и предпринять соответствующие шаги.

Днем 6 октября посол Кипра Кипрос Йоргаллис был вызван в Министерство иностранных дел России.

Ранее стало известно, что японского депутата накажут за поездку в Москву.

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