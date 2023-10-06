Участники саммита ЕС не смогли достичь соглашения по миграционному кризису

Лидеры стран Европейского союза (ЕС), принявшие участие в неформальном саммите регионального содружества в Гранаде, не смогли достичь договоренностей по поводу урегулирования миграционного кризиса. В результате соответствующий пункт был исключен из итоговой декларации мероприятия, передает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, в числе прочих вопросов участники форума обсуждали возможность релокации нелегальных мигрантов. Речь идет об их переселении из одних европейских государств в другие. Однако представители Венгрии и Польши негативно отнеслись к этому предложению, обозначив свою позицию за столом переговоров.

После завершения саммита глава Европейского совета Шарль Мишель также сделал небольшое заявление по соответствующей теме. Он указал, что миграционный кризис является «европейским вызовом» и требует «европейского ответа».

«С нелегальной миграцией необходимо немедленно и решительно бороться. Мы не позволим контрабандистам решать, кто въезжает в ЕС. Мы продолжим эффективно и оперативно реализовывать все наши решения», — процитировало агентство представителя Брюсселя.

При этом он перечислил меры, которые региональное содружество намерено принять для снижения числа мигрантов. В частности, Мишель указал на необходимость устранить коренные причины переселения людей и повысить эффективность защиты внешних границ Евросоюза.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил Брюссель в «изнасиловании» его страны из-за миграционной политики.