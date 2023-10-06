Фон дер Ляйен рассказала, как будут принимать новых членов в ЕС

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон Дер Ляйен рассказала, что решения о приеме новых государств в Европейский союз (ЕС) будут приниматься исключительно на основе заслуг стран-кандидатов без каких-либо поблажек. Ее слова приводит ТАСС.

«Процесс приема новых членов будет осуществляться исключительно на основании заслуг [стран-кандидатов на вступление], никаких поблажек не будет. Еврокомиссия представит в начале ноября подробный доклад о степени готовности к вступлению, он будет рассмотрен на саммите в декабре», — сказала она.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС должен быть готов к расширению к 2030 году.

«Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель..., мы должны быть готовы, с обеих сторон, к расширению к 2030 году», — отмечается в заявлении политика.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что считает расширение Европейского союза зовом истории и политической необходимостью.

Среди официальных кандидатов в члены Евросоюза значатся Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция, Молдавия и Украина. Дольше всех вступления в ЕС ждет Анкара, которая с 1987 года является кандидатом на членство в союзе.

Ранее в Эстонии заявили, что ЕС должен двигаться к расширению быстрее.