Путин назвал переговоры с Мирзиеевым содержательными

Переговоры президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева в Кремле оказались продуктивными и содержательными, подписан ряд документов. Об этом сообщает пресс-служба администрации российского президента.

«По итогам переговоров подписан пакет документов», — говорится в публикации.

Согласно информации пресс-службы, они подписали соглашения о расширении сотрудничества по поставкам нефти, о поставке нефтепродуктов железнодорожным транспортом, а также о создании российского генерального консульства в узбекистанском Самарканде.

По мнению лидеров двух стран, минувшие плодотворные переговоры и подписанные двусторонние документы позволят укрепить и углубить всеобъемлющее стратегическое союзничество между двумя государствами.

6 октября в Кремле начались переговоры Путина и прибывшего в Россию Мирзиеева. В повестку предстоящих встреч в Москве включены вопросы углубления двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание на переговорах будет уделено расширению практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.

Ранее Путин отметил успешное развитие отношений России с Узбекистаном.