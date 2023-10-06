Орбан обвинил Евросоюз в «изнасиловании» Венгрии и Польши

Европейский союз (ЕС) «законно изнасиловал» Венгрию и Польшу своей миграционной политикой. Об этом в рамках саммита Европейского политического сообщества заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, позже опубликовав соответствующее видео в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

Мероприятие проходит в испанском городе Гранада. При этом на полях форума глава венгерского правительства отметил, что Брюссель пытается оказать давление на Варшаву и Будапешт. Как сказал Орбан, таким образом региональное содружество хочет заставить страны разместить на своей территории больше мигрантов.

«Брюссель «законно изнасиловал» Польшу и Венгрию, навязав им «Миграционный пакт». Поэтому компромиссов по вопросам миграции не будет», — подчеркнул председатель кабинета министров.

Он добавил, что в ближайшие годы Будапешт не намерен о чем-либо договариваться с ЕС по данному вопросу. Вместо этого власти республики сосредоточатся на защите государственной границы и от иностранцев, и от «брюссельских бюрократов», резюмировал Орбан.

6 октября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий рассказал, что многие европейские государства не хотят принимать участие в принудительной релокации нелегальных мигрантов. Тем не менее они были вынуждены согласиться из-за боязни перед «диктатом» Брюсселя и Берлина, уточнил он.

Позже французский президент Эммануэль Макрон заявил, что позиция Варшавы и Будапешта не обязательно приведет к изменению миграционной политики ЕС. По его словам, решение все еще может быть принято квалифицированным большинством.

Ранее правительство Польши распорядилось закрыть проезд через границу со Словакией.