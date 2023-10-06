ФРГ отправит Taurus Киеву, если США объявят о передаче ракет ATACMS

Берлин может отправить Украине ракеты большой дальности Taurus, если Вашингтон объявит о поставках Киеву своих тактических ракет ATACMS. Об этом пишет New York Times со ссылкой на слова председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

«Он [Шольц] находится под сильным давлением и возможно хочет прекратить эту дискуссию [об отправке ракет Украине]. Но если американцы дадут зеленый свет на поставку их ATACMS, тогда возможно [Шольц согласится на поставку Taurus], — заявила Штрак-Циммерман.

Как следует из текста, поскольку контрнаступление Украины продвигается медленно, а Великобритания и Франция уже отправляют Киеву ракеты большой дальности, на Германию нарастает давление с требованием передать ВСУ Taurus.

Администрация Джо Байдена не делала публичных заявлений о том, что Вашингтон передает ATACMS Украине, но многие военные эксперты и чиновники в Европе ожидают такого решения, отмечается в материале. Это повысит ставки для канцлера Олафа Шольца, пишет NYT.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие дальнего действия, которое может быть использовано для атак по российской территории. По его словам, Германия в этом плане придерживается той же политики, что и США. Украина официально запросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus еще в конце мая. К августу призывов к поставкам Киеву дальнобойных ракет стало все больше, в основном со стороны представителей партий из правящей коалиции — коллег Шольца из Социал-демократической партии и их партнеров из Свободной демократической партии.

Позже в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия может поставить Украине ракеты Taurus после того, как добьется ограничения их дальности, чтобы не допустить атак по территории России.

Ранее в Германии заявили, что Шольц приближает поражение Украины.