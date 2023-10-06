Макрон заявил, что позиции Польши и Венгрии по миграции не повлияют на решение ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что позиции Польши и Венгрии, которые выступают против плана Евросоюза по расселению беженцев и мигрантов в странах сообщества, не обязательно приведут к блокировке такого решения. Его слова приводит Reuters.

«Они [Польша и Венгрия] выразили за столом переговоров свое несогласие, которое подтвердили на министерском уровне, но это не имеет характера блокировки решения, которое может быть принято квалифицированным большинством», — сказал Макрон.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет придерживаться бескомпромиссной позиции в отношении нелегальной миграции.

«Мы защитим наши границы и от мигрантов, и от брюссельских бюрократов!», — указал Орбан.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что многие страны Европейского союза не хотят соглашаться на принудительную релокацию нелегальных мигрантов, однако многие боятся «диктата» Брюсселя и Берлина.

Ранее Минобороны Польши раскритиковало миграционный пакт, который намерен принять ЕС.