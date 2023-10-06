Переговоры Путина и Мирзиёева продолжились в расширенном составе

Переговоры президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева в Кремле продолжились в расширенном составе, сообщает телеканал «Россия 1».

По информации канала, сначала стороны провели двусторонние переговоры, позднее к обсуждению подключились чиновники и эксперты.

В материале отмечается, что по результатам встречи будет принято совместное заявление лидеров двух государств и подписан ряд межведомственных и коммерческих документов.

6 октября в Кремле начались переговоры Путина и прибывшего в Россию Мирзиёева. В повестку предстоящих встреч в Москве включены вопросы углубления двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание на переговорах будет уделено расширению практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.

Ранее Путин отметил успешное развитие отношений России с Узбекистаном.