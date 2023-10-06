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В ЕС обеспокоились планами России разместить базу ВМФ в Абхазии

Стано: ЕС выражает глубокую обеспокоенность планами РФ создать базу в Абхазии

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Alexandros Michailidis/Shutterstock

Евросоюз выражает «глубокую обеспокоенность» в связи с появлением информации о том, что Россия планирует разместить пункт постоянного базирования ВМФ и на территории Абхазии. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

«Европейский союз выражает глубокую обеспокоенность по поводу сообщений о планах России создать постоянную военно-морскую базу своего Черноморского флота в <…> регионе Абхазия», — говорится в заявлении.

Там отмечается, «реализация заявленных планов приведет к дальнейшему усилению напряженности и угроз стабильности в регионе».

До этого президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что на побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования Военно-морского флота Российской Федерации, соответствующее соглашение уже подписано. Он будет располагаться в Очамчирском районе.

Суверенитет Абхазии Россия признала 26 августа 2008 года. В этом году в республике в честь 15-летия события состоялись торжественные мероприятия. Сейчас российские и абхазские военные вместе обеспечивают безопасность республики. Также на границах Абхазии работают пограничники ФСБ России.

Ранее МИД Грузии выразил беспокойство из-за слов главы Абхазии Бжании о базе ВМФ РФ.

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