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В МИД России заявили о проблемах с нефтепродуктами в Армении

Россия начала поставки бензина и дизельного топлива в Армению по просьбе Еревана

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Shutterstock

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Армения находится в непростой ситуации в связи с нехваткой нефтепродуктов, Россия начала поставки 5 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива в республику по просьбе Еревана. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона в ответ на обращение Еревана начала поставлять необходимые Армении нефтепродукты.

«Как стало известно из запроса партнеров, ситуация в этой сфере в Армении складывается непростая», — говорится в заявлении.

До этого глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что Евросоюзу не стоит рассматривать Азербайджан в качестве надежного партнера по газовым поставкам.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. Реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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