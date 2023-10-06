Армения нуждается в финподдержке для решения проблем беженцев из Карабаха

Еревану необходима материальная помощь от международных сообществ для решения гуманитарных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров с еврокомиссаром по антикризисному управлению Янезом Ленарчичем, передает пресс-служба армянского правительства.

«Поддержка международного сообщества, в том числе финансовая, также необходима», — указывается в публикации.

По словам Пашиняна, материальная поддержка нужна для преодоления кризиса, вызванного перемещением свыше 100 тыс. человек из Нагорного Карабаха на территорию Армении.

Армянский премьер отметил, что на встрече Европейского политического сообщества в испанской Гранаде он провел продуктивные переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по вопросу оценки актуальных потребностей республики и дальнейшей помощи.

До этого президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что республика ищет нового военного партнера и обсуждает вопрос оказания военной помощи с Францией.

Ранее политолог назвал тревожные знаки в отношениях Армении и России.