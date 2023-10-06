Посла РФ в Вене возмутил срочный вызов в австрийский МИД из-за ЧП в Харьковской области

Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский удивился срочному вызову его в австрийский МИД в связи с обвинениями украинских властей в адрес России о совершенном обстреле села Гроза в Харьковской области. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он рассказал, что 6 октября его пригласили на беседу к генсекретарю МИД Австрии Николаусу Маршику, который зачитал ему текст «жесткого заявления» в связи с «ракетным обстрелом» в Харьковской области. Любинский сказал, что выразил недоумение тому, что российского посла вызвали на беседу «на основе лишь голословных обвинений президента Украины».

«По случайному ли совпадению подобный «инцидент» в очередной раз полностью согласуется по времени со встречей Зеленского 5 октября с его западными спонсорами, на сей раз европейскими в испанской Гранаде?» — задумался посол.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе ракеты по продуктовому магазину и кафе в Харьковской области, где проходили поминки, и обвинил в этом Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, подчеркнул, что российские войска не наносят ударов по гражданским объектам на Украине.

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