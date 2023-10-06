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Посольство РФ в Австрии отреагировало на обвинения в ударе по селу Гроза

Посольство: Киев и Запад следуют схеме, снова обвиняя РФ до начала расследования

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Vasily Fedosenko/Reuters

Украина и страны Запада придерживаются отработанной схемы, вновь обвиняя российскую сторону в нанесении ракетного ударе по украинскому селу Гроза еще до старта расследования. Об этом заявили в пресс-службе российского посольства в Австрии в Telegram-канале.

«До начала каких-либо расследований Россия в очередной раз обвиняется в совершении военного преступления», — говорится в публикации.

В диппредставительстве подчеркнули, что »ВС России, в отличие от украинской армии, не бьют по гражданским объектам». Там также напомнили, что «на регулярные обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР, в результате которых гибнут десятки мирных граждан, на Западе закрывают глаза».

«Подобные «инциденты» происходят каждый раз, когда Киев выпрашивает у своих спонсоров финансирование», — резюмировали дипломаты.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что при ударе ракеты по продуктовому магазину в Купянском районе Харьковской области погибли 48 человек. В свою очередь глава военно-гражданской администрации Харьковской области Олег Синегубов уточнил, что это произошло в селе Гроза, а число жертв — 49.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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