Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Белоруссии заявил о создании узлов сопротивления у границ страны

Лукашенко: Белоруссия создаст у границ несколько крупных узлов сопротивления

close
100%
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика создаст по периметру границ несколько крупных узлов сопротивления. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Белоруссия отрабатывает все мероприятия заранее, чтобы в случае действий со стороны соседей все позиции были заняты.

Лукашенко подчеркнул, что Минск заблаговременно будет готовится к защите страны на тех направлениях, на которых вероятны атаки на Белоруссию.

Белорусский президент отметил, что в узле сопротивления «все создавалось с учетом боевых действий на Украине и инструкторов ЧВК «Вагнер».

До этого стало известно, что власти Белоруссии планируют прекратить действие договора с Украиной об организации совместного контроля в КПП на границе.

Кроме того, в законопроекте говорится о необходимости признать утратившим силу закон о ратификации данного соглашения.

23 августа депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк говорил, что парламент на очередном заседании прекратил действие ряда соглашений с Россией, Белоруссией, Ираном, Сирией. Украина также вышла из некоторых международных договоров, заключенных в рамках СНГ.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий