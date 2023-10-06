Президент Белоруссии заявил о создании узлов сопротивления у границ страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика создаст по периметру границ несколько крупных узлов сопротивления. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Белоруссия отрабатывает все мероприятия заранее, чтобы в случае действий со стороны соседей все позиции были заняты.

Лукашенко подчеркнул, что Минск заблаговременно будет готовится к защите страны на тех направлениях, на которых вероятны атаки на Белоруссию.

Белорусский президент отметил, что в узле сопротивления «все создавалось с учетом боевых действий на Украине и инструкторов ЧВК «Вагнер».

До этого стало известно, что власти Белоруссии планируют прекратить действие договора с Украиной об организации совместного контроля в КПП на границе.

Кроме того, в законопроекте говорится о необходимости признать утратившим силу закон о ратификации данного соглашения.

23 августа депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк говорил, что парламент на очередном заседании прекратил действие ряда соглашений с Россией, Белоруссией, Ираном, Сирией. Украина также вышла из некоторых международных договоров, заключенных в рамках СНГ.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.