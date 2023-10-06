Лукашенко заявил, что ВСУ увязли в контрнаступлении, а США их торопят

Вооруженные силы Украины застряли в неудачных попытках контрнаступления, однако США поторапливают украинские власти и угрожают прекратить поддержку республики, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область. Его слова передает президентская пресс-служба.

«Соединенные Штаты упрекают руководство Украины в медленном контрнаступлении и посылают недвусмысленные сигналы», — сказал глава государства.

По словам Лукашенко, одним из таких сигналов стало принятие временного бюджета без пунктов о предоставлении финансовой помощи Украине.

Он утверждает, что ВСУ увязли в своем контрнаступлении.

«Фронт, линия соприкосновения в основном стоит на месте», — отмечается в заявлении.

Как полагает Лукашенко, «Европа воевать не желает, а США, напротив, подталкивают и торопят украинцев, чтобы оправдать свои вложения в Украину и повысить собственный авторитет на международном уровне».

До этого Лукашенко объяснил, чем грозит эскалация со стороны США.

Ранее Лукашенко призвал остановить российско-украинский конфликт.