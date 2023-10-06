Премьер Венгрии заявил об «изнасиловании» страны со стороны Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет придерживаться бескомпромиссной позиции в отношении нелегальной миграции и не поддержит навязываемый руководством Евросоюза план по расселению беженцев и мигрантов в странах сообщества. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Он подчеркнул, что компромисса по вопросу миграции не будет в ближайшие годы.

«Мы защитим наши границы и от мигрантов, и от брюссельских бюрократов!», — написал Орбан.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что многие страны Европейского союза не хотят соглашаться на принудительную релокацию нелегальных мигрантов, однако многие боятся «диктата» Брюсселя и Берлина.

До этого замглавы Министерства внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик рассказал, что нелегальные мигранты в Польше притворяются беженцами, чтобы попасть в Германию, тем самым обманывая «глупую Европу». Дело в том, что многие, кто пытается пересечь польско-белорусскую границу, не ищут убежища в Польше. Эти люди заявляют, что ищут международной защиты в стране, но далее направляются в Германию, минуя центры содержания беженцев.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.