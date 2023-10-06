Российские войска заняли новые позиции на Запорожском направлении

В течение недели российские войска заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении и отразили две атаки украинских подразделений, сообщили в Минобороны РФ.

«Отражены две контратаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в течение недели на этом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 320 бойцов, 14 боевых бронемашин, 20 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

Несколькими днями ранее Минобороны сообщало, что на этом направлении в боях у Малой Токмачки, Новоданиловки и Работино ВСУ потеряли до 90 военнослужащих.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские Вооруженные силы контратаковали на участке Работино — Вербовое и нанесли мощный удар по украинской армии.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.