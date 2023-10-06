Медведев похвалил Шольца за спад экономики ФРГ

По итогам 2023 года российская экономика вырастет на 2,8%, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он отметил, что немецкую экономику ожидают негативные перспективы по оценкам самого Берлина.

«Правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4%. Экономика России вырастет по итогам года на 2,8%. Так держать, [канцлер Германии Олаф] Шольц, [глава МИД ФРГ Анналена] Бербок и Ко!» — написал Медведев.

Информация о том, что немецкая экономика вошла в рецессию, появилась еще весной 2023 года. Как писали ряд СМИ, спад может сохраниться на длительный период. При этом кризис в ФРГ в обозримом будущем может распространиться и на соседние государства.

Ранее в ООН окрестили Европу регионом с наиболее тревожным экономическим положением.