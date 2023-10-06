Лукашенко заявил, что украинцам «нечем воевать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, потому что дальше «будет хуже». По его словам, украинцам «нечем воевать», ВСУ не способны сдерживать мощь российской армии. Его слова приводит БелТА.

«Очередной раз говорю: надо остановиться, ибо будет хуже. Вы видите, что поляки уже готовы прихватить запад Украины. Россияне уже по всем направлениям <…> ведут активную оборону. Они уже атакуют. Украинцам воевать нечем. Даже если есть, они не могут эту мощь сдерживать. Поэтому сейчас надо остановиться», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что если конфликт не остановить, через несколько месяцев «никто на эту тему разговаривать не будет ни с украинцами, ни с Западом».

Ранее Лукашенко заявил, что нагнетание обстановки, а также эскалация со стороны США подталкивают Россию к применению крайних мер.

До этого президент Белоруссии в шутливой форме обыграл фамилию министра обороны республики Виктора Хренина. По словам политика, в ней содержится скрытое послание.

«Фамилия у него хорошая. Хренин — значит, хрен вы получите», — пояснил Лукашенко.

Ранее Лукашенко осмотрел «узел сопротивления» и помыл руки.