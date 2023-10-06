МИД Австрии вызвал российского посла

Российского посла в Вене Дмитрия Любинского вызвали в министерство иностранных дел Австрии. Об этом говорится в сообщении МИД республики в X (бывшая Twitter), пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что российского посла вызвали в связи с ситуацией в Харьковской области, где, как утверждает украинская сторона, силы РФ якобы нанесли удары.

Ранее 6 октября пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать произошедшее в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там произошел взрыв с летальными исходами.

Представитель Кремля обратил внимание, что российские войска в ходе спецоперации на Украине не наносят удары по гражданским объектам.

«Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителям военного руководства», — подчеркнул Песков.

Ранее глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что отменять Россию было бы ошибочно.