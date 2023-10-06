Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД Австрии вызвал российского посла

МИД Австрии сообщил о вызове российского посла в Вене Дмитрия Любинского

close
100%
Стрингер/РИА Новости

Российского посла в Вене Дмитрия Любинского вызвали в министерство иностранных дел Австрии. Об этом говорится в сообщении МИД республики в X (бывшая Twitter), пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что российского посла вызвали в связи с ситуацией в Харьковской области, где, как утверждает украинская сторона, силы РФ якобы нанесли удары.

Ранее 6 октября пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать произошедшее в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там произошел взрыв с летальными исходами.

Представитель Кремля обратил внимание, что российские войска в ходе спецоперации на Украине не наносят удары по гражданским объектам.

«Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителям военного руководства», — подчеркнул Песков.

Ранее глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что отменять Россию было бы ошибочно.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий