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Глава ЮНКТАД и замгенсека ООН посетят Россию 9 октября

Глава ЮНКТАД и замгенсека ООН посетят РФ и обсудят экспорт сельхозпродукции

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Руководитель Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспен и замгенсека ООН Мартин Гриффитс посетят Россию 9 октября, где будет обсуждаться работа меморандума РФ — ООН по облегчению экспорта российской сельхозпродукции. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Youtube.

«Следующий понедельник, девятого числа, представитель ООН, госпожа Гринспен, которую я называл во главе ооновской делегации, в составе которой будет и замгенсекретаря Мартин Гриффитс, они прибудут в Москву, мы проведем с ними консультации», — сказал Вершинин.

Меморандум Россия — ООН по облегчению экспорта сельскохозяйственной продукции, который был заключен на три года, продолжает действовать, в чем российская сторона получила заверения от международной организации, подчеркнул замглавы российского МИД.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о планах Киева экспортировать 75% агропродукции.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн тонн зерна в Турции.

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