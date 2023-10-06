Глава ЮНКТАД и замгенсека ООН посетят Россию 9 октября

Руководитель Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспен и замгенсека ООН Мартин Гриффитс посетят Россию 9 октября, где будет обсуждаться работа меморандума РФ — ООН по облегчению экспорта российской сельхозпродукции. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Youtube.

«Следующий понедельник, девятого числа, представитель ООН, госпожа Гринспен, которую я называл во главе ооновской делегации, в составе которой будет и замгенсекретаря Мартин Гриффитс, они прибудут в Москву, мы проведем с ними консультации», — сказал Вершинин.

Меморандум Россия — ООН по облегчению экспорта сельскохозяйственной продукции, который был заключен на три года, продолжает действовать, в чем российская сторона получила заверения от международной организации, подчеркнул замглавы российского МИД.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о планах Киева экспортировать 75% агропродукции.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн тонн зерна в Турции.