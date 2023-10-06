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В МИД России высмеяли визит Зеленского в США и Канаду

Замглавы МИД России Вершинин назвал блеклой поездку Зеленского в США и Канаду

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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Украина не стала основным вопросом на 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на усилия западных государств, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, передает ТАСС. По его словам, поездка украинского лидера Владимира Зеленского на мероприятие, а затем его визиты в Вашингтон и Оттаву, вышли не слишком успешными.

«На мой взгляд, визит [Зеленского] получился блеклым. Визит в Нью-Йорк, в Вашингтон и потом, наконец, как квинтэссенция всего — посещение Канады и встреча в канадском парламенте с нацистом [Ярославом] Гунько, — все это показывает, что все происходящее становится ясно людям, представителям стран, народов», — отметил Вершинин.

Лидер Украины посетил США и Канаду в середине сентября, где встретился с американским президентом Джо Байденом и канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Кроме того, Зеленский поучаствовал на ГА ООН и произнес речь в начале заседания Совбеза организации по украинскому кризису.

Ранее Зеленского призвали уйти в отставку после скандала с ветераном СС в Канаде.

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