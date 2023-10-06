Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с атакой на училище в Хомсе

Путин заявил о намерении тесно взаимодействовать с Сирией в борьбе с терроризмом

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подтвердил намерение тесно взаимодействовать с властями Сирии в борьбе со всеми формами терроризма. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин направил телеграмму соболезнований президенту Сирии Башару Асаду после атаки беспилотников на военное училище в сирийском городе Хомс, в которой подчеркнул, что Россия осуждает это преступление и рассчитывает, что его организаторы понесут наказание.

«Намерены и впредь тесно взаимодействовать с сирийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма», — сказал он.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас принимал участие в церемонии выпуска курсантов из военного училища в Хомсе в момент удара по нему беспилотного летательного аппарата. Выпуск был приурочен к 50-й годовщине арабо-израильской войны 1973 года.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

Все новости на тему:
Операция в Сирии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий