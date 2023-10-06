Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с атакой на училище в Хомсе

Президент России Владимир Путин подтвердил намерение тесно взаимодействовать с властями Сирии в борьбе со всеми формами терроризма. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин направил телеграмму соболезнований президенту Сирии Башару Асаду после атаки беспилотников на военное училище в сирийском городе Хомс, в которой подчеркнул, что Россия осуждает это преступление и рассчитывает, что его организаторы понесут наказание.

«Намерены и впредь тесно взаимодействовать с сирийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма», — сказал он.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас принимал участие в церемонии выпуска курсантов из военного училища в Хомсе в момент удара по нему беспилотного летательного аппарата. Выпуск был приурочен к 50-й годовщине арабо-израильской войны 1973 года.

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