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Встречу лидеров Европы в Гранаде сочли провалом

Politico: саммит Европейского политического сообщества в Гранаде провалился

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Matt Dunham/AP

Третий саммит Европейского политического сообщества, который прошел в испанской Гранаде 5 октября, закончился без какой-либо конкретики, пишет Politico. По мнению обозревателей издания, «мега-собрание» обернулось провалом, несмотря на изначальные ожидания.

«Встреча на высшем уровне с участием 50 европейских лидеров, десятков помощников и легионов журналистов закончилась безрезультатно, когда собравшимся не удалось добиться какого-либо существенного прогресса в разрешении конфликтов на пороге Европы или любой другой региональной проблемы», — говорится в материале.

Как отмечает Politico, на полях форума состоялись десятки двухсторонних встреч, но он не смог стать импульсом для снижения напряженности вокруг Косово или в отношениях Армении и Азербайджана из-за отсутствия ключевых игроков в данных вопросах, в частности, азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Издание добавляет, что в итоге испанская сторона отказалась от основной пресс-конференции, поскольку ее посчитали ненужной.

«Это мини-ООН, это рынок, где лидеры могут торговаться и заключать сделки», — заявил изданию один из европейских дипломатов, комментируя итоги саммита.

Ранее в России констатировали полный провал санкций Евросоюза.

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