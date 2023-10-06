Лидеры Армении и Азербайджана согласились встретиться в Брюсселе в октябре

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры Армении и Азербайджана согласились принять участие во встрече в Брюсселе в конце октября, передает РИА Новости.

Перед началом неформального саммита ЕС в Гранаде Мишель сказал, что принял решение пригласить премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на встречу в Брюсселе и, по его словам, оба они согласились.

«Мы намерены проделать большую работу для нормализации отношений Азербайджана и Армении», — сообщил глава Евросовета.

Накануне Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели в Гранаде встречу с Николом Пашиняном. Ильхам Алиев в этом мероприятии не участвовал.

Помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев, комментируя отказ Алиева участвовать в этой встрече, сказал, что в Баку приняли такое решение из-за того, что «братской Турции не дали возможность участвовать в формате пяти». Он подчеркнул, что республика готова к трехсторонним встречам в Брюсселе в формате ЕС.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.