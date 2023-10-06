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В Пентагоне сообщили о вариантах продолжения военной помощи Украине

Bloomberg: в Пентагоне заявили о вариантах продолжения военной помощи Украине

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Andrew Harnik/AP

Администрация США может продолжить оказывать помощь Украине, даже если конгресс не одобрит запрос Белого дома. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на первого заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс, передает ТАСС.

Как заявила Хикс, угроза прекращения работы правительства США и ситуация с отставкой спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти ставят под угрозу готовность и возможности Вашингтона помогать Украине. При этом американское Минобороны пока не рассматривает возможность «перераспределить» средства, выделяемые на другие направления, на продолжение финансирования помощи Киеву, подчеркнула она.

По ее словам, пока Пентагон не получит более четкого представления о ситуации в Конгрессе, «это не то, что нам нужно».

Ранее издание The Washington Post писало, что Белый дом оставил идею с тем, чтобы добиться от конгресса $24 млрд для поддержки Украины, но в США обсуждают, как найти средства для продолжения помощи.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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