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В США назвали причину снижения поддержки Украины

Newsweek: предвыборная гонка в США приведет к снижению поддержки Украины

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Kacper Pempel/Reuters

Отставной американский полковник Джан Джентил заявил в беседе с Newsweek, что у властей Украины есть повод для беспокойства из-за последних политических сигналов из Вашингтона.

По мнению Джентила, если США не смогут идти в авангарде помощи, то в дальнейшем ход конфликта для Украины выглядит не самым лучшим образом.

Немецкий генерал в отставке Гельмут Ганзер также отметил, что предвыборная гонка в США может привести к значительному снижению объемов помощи Украине. По его словам, президенту США Джо Байдену придется взвешивать выгоды и балансировать между двумя противоречащими друг другу целями: победой на выборах и высоким уровнем поддержки Украины.

По мнению Ганзера, предвыборная кампания в США уже может влиять на политику администрации Байдена в отношении Украины.

До этого издание The Washington Post сообщало, что Белый дом оставил идею с тем, чтобы добиться от конгресса $24 млрд для поддержки Украины, но в США обсуждают, как найти финансы для продолжения помощи.

Согласно информации, опубликованной газетой Politico со ссылкой на источники, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования программы грантов Госдепартамента для продолжения помощи Украине.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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