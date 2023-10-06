В Госдуме обсудят отмену договора о запрещении ядерных испытаний

Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Как рассказал Володин, президент Владимир Владимирович Путин во время своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября поднял вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

По его мнению, ситуация в мире изменилась и «сегодняшние вызовы требуют новых решений».

«На ближайшем заседании Совета Государственной Думы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — подчеркнул он и добавил, что данное решение соответствует национальным интересам РФ и станет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор, при этом подписали его.

5 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что страна провела успешные испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Он отметил, что данный тест был последним. Президент также заявил о скором завершении работ над стратегическим комплексом «Сармат».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.