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В Японии рассказали об отношениях с Россией

В Японии заявили о выстраивании отношений с РФ на основе национальных интересов

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Julia Nikhinson/Reuters

Новый министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что отношения Токио с Москвой выстраиваются на основе национальных интересов, сообщает РИА Новости.

«Япония и Россия являются соседними странами, поэтому при необходимости мы выстраиваем надлежащий подход к взаимодействию с РФ исходя из национальных интересов. Мы также твердо придерживаемся курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — заявила Камикава.

Таким образом она прокомментировала заявления президента России Владимира Путина в отношении российско-японских отношений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российское правительство не вводило санкции в отношении Японии, а также не «захлопывало окно» в эту страну — это было сделано по инициативе Токио.

Выступая на Валдайском форуме, российский президент отметил, что Москва готова к сотрудничеству с Токио, но первый шаг должна сделать Япония, ответственная за ухудшение отношений.

Ранее Москва выразила протест Токио из-за военной активности у российских границ.

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