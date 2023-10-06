Зима для Украины может оказаться хуже прошлой

Украинские чиновники опасаются, что предстоящая зима для Украины может оказаться хуже предыдущей из-за проблем с энергоснабжением. Об этом пишет обозреватель сербской газеты «Политика» Деян Новакович.

При финансовой и физической поддержке союзников инженеры на Украине круглосуточно работают, «чтобы отремонтировать все, что можно, к предстоящей зиме», говорится в статье.

Новакович отмечает, что подготовка к «военной зиме» предполагает регулярное обслуживание систем с большим количеством устаревшего оборудования, и это медленный процесс.

Обозреватель также приводит слова министра энергетики Украины Германа Галущенко, который заявил, что его страна готовится к новой атаке на свою энергетическую систему, но при отсутствии избыточных мощностей и небольшом количестве запасного оборудования Украина гораздо более уязвима, чем в прошлом году.

По словам министра, союзники Украины предоставили ей финансовую помощь, но большая ее часть проходит через международные финансовые организации, поэтому процессы приобретения оборудования идут очень медленно. При этом отмечается, что Украина была подключена к европейской энергосистеме, поэтому при необходимости она может импортировать электроэнергию.

Ранее на Украине утвердили план действий при длительных отключениях электроэнергии.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.