Япония выделит $2 млн беженцам из Нагорного Карабаха

МИД Японии заявил, что Токио выделит $2 млн на помощь беженцам из Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

«Учитывая тот факт, что более 100 000 человек были перемещены из-за военных действий Азербайджана 19 сентября, правительство Японии предоставит чрезвычайную безвозмездную помощь в размере $2 млн США через Международный комитет Красного Креста (МККК) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на расходы в таких областях, как непродовольственные товары, здравоохранение, защита и водоснабжение», — значится в заявлении МИД.

До этого правительство Армении выделило $20 млн для единовременной выплаты беженцам из Нагорного Карабаха.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Гранаде подписал декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. м, что включает в себя Нагорный Карабах.