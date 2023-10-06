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В Польше принятие Украины в Евросоюз назвали самоубийством для Европы

Польский журналист Важеха: принятие Украины в ЕС приведет к самоубийству Европы

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Global Look Press

Принятие Украины в состав Европейского союза приведет к отрицательным последствиям для самого ЕС. Об этом в социальной сети X заявил польский журналист Лукаш Важеха.

«Курс на поддержку украинского членства является крайне самоубийственным и сильно противоречит польским интересам. Более того, в нашей стране не было и намека на дискуссии на эту тему», — возмутился Важеха.

Также он отметил, что если Украина станет членом Евросоюза, то полякам надо будет не только платить большие деньги из-за «абсурдной климатической политики», но и терять их из-за прямой конкуренции с украинским государством.

Накануне глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что конфликт на Украине сыграл свою роль в поддержке евроинтеграционных амбиций Киева. Он отмечал, что украинская сторона вряд ли получила бы статус кандидата на вступление, если бы не было российской военной спецоперации.

5 октября президент Российской Федерации Владимир Путин говорил, что если Евросоюз готов принять Украину с ее нынешней экономикой в свой состав — «флаг в руки».

До этого заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик сообщал, что между Украиной и Германией возможно имеется тайное соглашение об ускоренном вступлении Киева в Европейский союз.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.

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