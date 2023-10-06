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Прокурор сообщил о выдаче ордера на арест лидера оппозиции Венесуэлы

Генпрокурор Венесуэлы Сааб: выдан ордер на арест Гуайдо за растрату госсредств

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Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб заявил, что правоохранительные органы этой страны выдали ордер на арест находящегося в США оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Сообщение было озвучено Саабом в эфире Venezolana de Televisión.

По словам Сааба, Гуйадо использовал ресурсы нефтяной компании страны PDVSA для оплаты своих расходов, что привело к потере $19 млрд и почти полной потере американского филиала PDVSA Citgо.

«По данным, полученным от одного из федеральных судов США ... банда Хуана Гуайдо и персонально он намеренно использовали фигуру фиктивного правительства, что нанесло ущерб венесуэльскому государству примерно в $20 млрд», — заявил Сааб.

После выдачи ордера на арест Венесуэла запросила красное уведомление Интерпола в отношении Гуайдо. Красный запрос Интерпола предполагает специальный запрос к правоохранительным органам стран мира об определении местонахождения и предварительном аресте лица, находящегося в международном розыске.

По словам Сааба, в Венесуэле против Гуайдо и его соратников было открыто 28 дел по таким обвинениям, как государственная измена, узурпация функций, получение прибыли и нецелевое использование денег и общественных ценностей, отмывание денег, причастность к совершению преступления и другие обвинения. Сообщается, что всего по этим делам было выдано 288 ордеров на арест, 129 человек были арестованы и получили обвинения, также Венесуэла требует экстрадиции еще 13 подозреваемых.

Правительство США предоставило так называемому временному правительству Гуайдо право управления Citgo в 2019 году.

До этого президент Венесуэлы назвал выборы в России образцовыми.

Ранее в Совфеде назвали Хуана Гуайдо символом поражения Запада в Латинской Америке.

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