Макрон считает санкции против Азербайджана контрпродуктивными

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение о том, что введение санкций против Азербайджана в связи с военной операцией в Нагорном Карабахе будет иметь негативные последствия. Об этом пишет «Интерфакс».

Макрон заявил, что данный момент не является подходящим временем для применения санкций, так как они не способствуют наилучшей защите территории и населения Армении. Президент высказал свою позицию во время встречи с премьер-министром Армении, главой Евросовета и канцлером ФРГ в Гранаде, где проходил саммит Европейского политического сообщества.

Он подчеркнул, что в настоящее время требуется настойчивость, ясность и обязательства, включая военную поддержку, которую Франция оказывает, а не санкции. Макрон отметил важность продолжения диалога с Азербайджаном и поддержку посреднической роли Брюсселя.

Президент Франции подчеркнул, что Франция стоит на передовой линии оказания помощи Армении и населению Нагорного Карабаха. Он выразил надежду на проведение будущей встречи в Великобритании и заявил о своем намерении связаться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для продолжения давления на Баку.

Макрон также отметил гуманитарную ситуацию в Армении и проблему границы между двумя странами как ключевые вопросы. Он подчеркнул необходимость оказания помощи армянскому руководству, чтобы избежать дестабилизации.

Президент Франции выразил сожаление по поводу отсутствия Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече в Гранаде.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.