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В Германии заявили, что Шольц приближает поражение Украины

Журналист Репке заявил, что канцлер Германии Шольц приближает поражение Украины

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Johanna Geron/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц приближает поражение Украины, отправляя ей системы противовоздушной обороны. Об этом заявил в социальной сети X немецкий журналист Юлиан Репке.

«Обеспечивая Украину только противовоздушной обороной без достаточных наступательных возможностей, канцлер Германии влечет за собой ее поражение в долгосрочной перспективе», — сказано в сообщении.

Накануне газета Bild писала, что Шольц должен сказать, чего он хочет добиться своей политикой по Украине. По мнению заместителя главного редактора издания Пауля Ронцхаймера, некоторые решения канцлера, в том числе блокировка поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus, противоречат позиции его собственного правительства.

5 октября стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall, специализирующийся на производстве военной техники, подтвердил начало поставок в зону украинского конфликта автоматизированных систем SurveilSpire. Последние предназначены для разведки и противодействия беспилотникам.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что власти Германии намерены поставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты украинских зерновых поставок.

Ранее Шольцу предрекли провал на выборах.

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