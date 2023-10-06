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Белый дом готовит встречу Байдена и Си Цзиньпина

WP: в США готовят встречу Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре

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Carolyn Kaster/AP

По информации газеты Washington Post, администрация президента США Джо Байдена готовится к встрече между американским лидером и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС, который должен состояться в ноябре в Калифорнии. Источники сообщают, что Белый дом активно подготавливает планы для этой встречи.

Согласно данным издания, шансы на проведение встречи оцениваются высоко, а Вашингтон видит ее как возможность укрепить отношения с Пекином в условиях растущей напряженности. Неназванный американский чиновник подтвердил, что процесс подготовки уже начался.

Если встреча состоится, это станет первым личным контактом между Байденом и Си с момента их переговоров на полях саммита «Большой двадцатки» на Бали в ноябре 2022 года.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме высказался за урегулирование всех конфликтов дипломатическим путем, рассказал о своей роли в качестве министра иностранных дел и встречах с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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