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Зеленский призвал Европу к самостоятельности

Зеленский потребовал от Европы самостоятельности из-за ситуации в США

Глава Украины Владимир Зеленский потребовал от Европы быть более самостоятельной и помогать украинской армии на фоне «политического торнадо» в США. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Что бы ни происходило в других частях света, какие бы политические торнадо наши партнеры ни переживали, Европа должна быть сильной. Сейчас Европа наблюдает за событиями в Америке, за набирающим обороты политическим штормом», — сказал он.

Украинский лидер также отметил, что у Европы есть собственный потенциал силы, из-за чего европейским странам не нужно «пережидать шторм».

6 октября газета Politico со ссылкой на источники писала, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования программы грантов Госдепартамента для продолжения помощи Украине.

До этого пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер заявлял, что у Пентагона осталось $7 млрд на расходы по Украине.

Накануне депутат Верховной рады Александра Устинова говорила, что Вооруженные силы Украины исчерпают все запасы оружия в течение месяца или полутора месяцев, если американские конгрессмены не проголосуют за дальнейшее финансирование страны.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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