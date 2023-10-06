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В США напали на кортеж кандидата в президенты

Протестующие атаковали машину из кортежа кандидата в президенты США Рамасвами

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CNP/AdMedia/Global Look Press

Машину из кортежа кандидата в президенты США Вивека Рамасвами атаковали протестующие, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

Инцидент произошел в штате Айова, где Рамасвами приехал на встречу с избирателями и столкнулся с недовольными его предвыборными предложениями.

«После цивилизованной беседы с протестующими двое из них сели в свою машину и врезались в одну из наших. Этих двоих нужно привлечь к ответственности, но остальных мирных протестующих нельзя делать жертвами поведения двоих злоумышленников», — пишет Рамасвами.

Он добавил, что его предложения по прекращению военных действий на Украине и мирным переговорам с Россией были встречены агрессией и назвал это «ироничным». Известно, что самого Рамасвами во время столкновения в машине не было.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что цель отстранения спикера палаты представителей США Кевина Маккарти от должности заключалась в том, чтобы посеять хаос.

При этом Рамасвами поддержал это решение.

Ранее Маккарти заявил, что не намерен добиваться переизбрания спикером палаты представителей США.

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