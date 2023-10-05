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В Пентагоне рассказали о планах США по поддержке Украины

Пентагон: США могут выделить деньги Киеву из других статей, но пока не планируют

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Shannon Stapleton/Reuters

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США пока не планируют выделять деньги на Украину из других статей оборонного бюджета, но сохраняют такую возможность в случае необходимости. Об этом сообщает РИА Новости.

«Перепрограммирование (перенос средств из одних статей оборонного бюджета в другие) всегда является опцией на случай острой необходимости, но в настоящее время, насколько мне известно, решения о перепрограммировании для поддержки безопасности Украины принято не было», — заявил Райдер.

Он добавил, что Пентагон планирует работать с конгрессом США над выделением дополнительных средств для поставок оружия на Украину.

До этого сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что внутри палаты представителей конгресса США существует «растущее движение» за полное сокращение дополнительного финансирования Украины.

По его словам, преимущественно оно затрагивает конгрессменов от Республиканской партии, которая удерживает большинство в нижней палате американского парламента.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

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