Выступление Путина на пленарной сессии клуба «Валдай» длилось почти четыре часа

Президент РФ Владимир Путин выступал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в течение трех часов 40 минут. В самом конце глава государства указал на неизбежность укрепления многополярной модели мира, передает РИА Новости.

Организаторы пригласили российского лидера и в следующем году принять участие в заседании клуба. Путин поблагодарил их за данное предложение, а также обратился к присутствовавшим в зале гостям и журналистам. Президент подчеркнул, что в будущем ждет всех на других мероприятиях подобного рода.

«Закончу тем, с чего начал: в этом смысле укрепление многополярного мира неизбежно», — добавил глава государства.

2 октября в Сочи стартовала работа международного дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие завершилось 5 октября, при этом российский лидер по традиции выступил с объемной речью и ответил на вопросы слушателей.

В частности, в ходе своего выступления президент обратил внимание на попытки стран Запада навязать другим государствам свои правила. Как отметил Путин, США и их союзники стремятся заменить ими существующие нормы международного права. Однако подобная деятельность является «дурью» и «чушью», подчеркнул он.

Также российский лидер указал на необходимость формирования нового мира. Он уточнил, что на начальных этапах этого процесса на интеллектуалов возложена особая роль.

Ранее Путин выступил на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи.