Путин прокомментировал планы Украины вступить в НАТО

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия против вступления Украины в НАТО, потому что расширение альянса к российским границам — это серьезная угроза. Об этом он рассказал в рамках выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что российская сторона всегда была против вступления Украины в Североатлантический альянс. По его словам, данная позиция имеет под собой определенные серьезные основания.

Путин добавил, что расширение альянса к граница России является угрозой безопасности страны.

«Это же не только политический блок, это военно-политический блок, и приближение инфраструктуры несет для нас серьезную угрозу», — заявил Путин.

До этого вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в ходе заседания Совета Украина — НАТО Киев представил программу по достижению совместимости с альянсом.

По ее словам, Украина созвала заседание Совета Украина — НАТО на уровне послов, чтобы обсудить первые решения по результатам вильнюсского саммита.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.